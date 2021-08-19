«Манчестер Юнайтед» предлагает Погба контракт на £ 400 тыс. в неделю

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может остаться в команде на привлекательных финансовых условиях. Как сообщает The Athletic, английский клуб предложил французу заключить новый контракт с зарплатой £ 400 тыс. в неделю. «МЮ» предлагает Погба продлить соглашение до 2025 года.



Если Погба примет условия «Манчестер Юнайтед», то станет самым высокооплачиваемым игроком клуба. Впрочем, пока француз не ответил.



По данным источника, Погба ещё не принял решение о будущем, он оценивает различные варианты. В частности, Поль раздумывает о возможном переходе в «ПСЖ» следующим летом, когда он станет свободным агентом.



В матче 1-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (5:1) Погба отдал четыре результативные передачи.

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