Шомуродов посвятил пост в соцсетях дебютному голу за «Рому» в официальных матчах

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов посвятил пост в социальных сетях дебютному голу за римских «волков» на официальном уровне. Форвард отметился взятием ворот в матче с «Трабзонспором» (2:1), до этого он забивал лишь в товарищеских встречах.

Шомуродов в своём «инстаграме» опубликовал фото с матча, добавив в подпись два эмодзи в виде сердца.

Напомним, 19 августа «Рома» встретилась с «Трабзонспором». Первый матч квалификационного раунда Лиги конференций состоялся на стадионе «Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена)» в Трабзоне (Турция) и завершился победой итальянского коллектива со счётом 2:1. Победный гол римских «волков» забил именно Эльдор Шомуродов, который недавно перебрался в «Рому» из «Дженоа». Раньше нападающий защищал цвета «Ростова».