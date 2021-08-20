Хацкевич: думаю, что Шкурин в киевском «Динамо» будет сидеть долго

Бывший главный тренер «Ротора» и киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о перспективах 22-летнего форварда Ильи Шкурина, перешедшего в киевский клуб на правах аренды из московского ЦСКА.
«Шкурин сейчас в киевском «Динамо». Сколько сейчас нападающих в клубе? Пять. Футболиста должен брать тренер и, если не тренер взял этого игрока, то думаю, что Шкурин будет сидеть долго.
Я так знаю. Потому что, ни один из журналистов, приближенных к киевскому «Динамо», не скажет этого. Луческу, наверное, не хотел этого футболиста, поэтому, если он его не хотел, — Шкурин играть не будет», — сказал Хацкевич в интервью на канале Артёма Милевского на YouTube.
Напомним, армейцы и киевляне подписали арендное соглашение Шкурина до конца сезона-2021/2022 с последующим правом выкупа. Илья стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в 2019 году, забив в 26 матчах 19 мячей за «Энергетик-БГУ». В начале 2020 года он перешёл в ЦСКА транзитом через «Динамо» Брест.
В сезоне-2020/2021 Шкурин провёл за армейцев 14 матчей, в которых отличился три раза. Контракт белорусского игрока рассчитан до лета 2024 года.
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