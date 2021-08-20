Клопп — о гомофобной кричалке: если вы так думаете, то вы идиот. Такое мнение недопустимо

Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» немецкий специалист Юрген Клопп обсудил с Полом Эменном, лидером фанатской группировки Kop Outs, представляющей интересы людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, недопустимость гомофобных кричалок.
«Я хочу ответственно заявить, что подобные выкрикивания недопустимы. Не уверен, что люди, которые вели себя неподобающе, прислушаются к моему мнению. Я не хочу слышать такое по многим причинам. Сейчас мне 54 года. Когда мне было 20, мы говорили много необдуманных вещей. А сейчас, спустя столько времени, мы понимаем, что подобное не следовало заявлять. Такие песни не заряжают эмоциями ни тренеров, ни игроков. Гомофобные кричалки во время игры — пустая трата времени. Я слушаю стадион, когда он начинает петь о Роберто Фирмино, о Салахе. Когда люди поют:«You’ll Never Walk Alone». В такие моменты я начинаю испытывать фриссон. Гомофобные и оскорбительные кричалки — сущая глупость и трата времени. Если вы так думаете, вы идиот. Такое мнение недопустимо», – приводит слова Клоппа официальный сайт команды.
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