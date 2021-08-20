Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» отреагировали на вспышку коронавируса в «Урале», с которым играли москвичи

В «Спартаке» отреагировали на вспышку коронавируса в «Урале», с которым играли москвичи
Комментарии

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала информацию о вспышке коронавируса в ФК «Урал». Команды встречались друг с другом в 4-м туре РПЛ, матч закончился победой «Спартака» со счётом 1:0.

«Спартак» действует строго в соответствии с санитарным регламентом — мы проводим регулярное и своевременное тестирование команды и персонала, как правило, за 48 часов до очередного матча. В пятницу провели свежее тестирование команды — все результаты отрицательные, футболисты уже в Туле, готовятся к матчу с «Арсеналом», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе москвичей.

Ранее стало известно, что сразу несколько футболистов «Урала» заразились коронавирусом. Положительными были результаты тестов голкиперов команды, а также нескольких полевых игроков.

Новость по теме
В составе «Урала» несколько игроков заболели коронавирусом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021