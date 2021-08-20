В «Спартаке» отреагировали на вспышку коронавируса в «Урале», с которым играли москвичи

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала информацию о вспышке коронавируса в ФК «Урал». Команды встречались друг с другом в 4-м туре РПЛ, матч закончился победой «Спартака» со счётом 1:0.

«Спартак» действует строго в соответствии с санитарным регламентом — мы проводим регулярное и своевременное тестирование команды и персонала, как правило, за 48 часов до очередного матча. В пятницу провели свежее тестирование команды — все результаты отрицательные, футболисты уже в Туле, готовятся к матчу с «Арсеналом», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе москвичей.

Ранее стало известно, что сразу несколько футболистов «Урала» заразились коронавирусом. Положительными были результаты тестов голкиперов команды, а также нескольких полевых игроков.