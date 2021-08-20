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«Ростов» после оговорки Сёмина вручил Хаджикадуничу футболку с фамилией «Джикадукич»

«Ростов» после оговорки Сёмина вручил Хаджикадуничу футболку с фамилией «Джикадукич»
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Пресс-служба «Ростова» опубликовала фотографию защитника Денниса Хаджикадунича с футболкой с необычной фамилией. Шведскому футболисту вручили игровую форму с фамилией «Джикадукич».

Это отсылка к оговорке главного тренера «Ростова» Юрия Сёмина. Наставник, обращаясь к шведскому футболисту, кричал: «Ближе к нему, Джикадукич, ближе!»

«А вы думали, Палыч шутил?» — говорится в подписи к фото.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Ростова».

Сёмин возглавил команду по ходу нынешнего сезона. Специалист сменил на посту главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на работе со сборной России. «Ростов» после четырёх туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Южане в четырёх турах набрали всего одно очко.

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