Орлов: у «Зенита» лучшая пресс-служба в России, просто не с кем сравнивать

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе пресс-службы «Зенита».
«Это хорошо, что «Зенит» ярко представляет новичков. «Зенит» должен быть лучше всех по всем направлениям, включая маркетинг и такое представление. Всё-таки это клуб Лиги чемпионов, и надо к этому привыкать. Думаю, мы не лидеры, если взять клубы из топ-5 и то, как они подают своих футболистов. Те сильно разогревают – правда, у них и футболисты поизвестнее. Они сразу продают по 50 тысяч футболок. Нам надо учиться многому. Но ребята, которые работают в системе клуба из Петербурга, лидируют в стране. Имею в виду и пресс-службу, и коммерческий отдел. Это заметно. Просто не с кем сравнивать. Поэтому у них коммерческая выгода. Это очень важно. Футбол – это бизнес», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 21 августа 2021
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