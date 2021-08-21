Кучаев: Березуцкий максимально уверен в себе и передаёт свой настрой игрокам ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о главном тренере армейцев Алексее Березуцком.

«По Березуцкому и теперь не скажешь, что он испытывает какое-то давление. Алексей Владимирович максимально уверен в себе и постоянно передаёт свой настрой нам, игрокам. Показывает, что ничего страшного не произошло, чтобы команда не нервничала, не надумывала себе лишнего. Тренер своим поведением даёт нам знаки, что всё нормально, что нельзя паниковать. Это очень важно и действительно нам помогает», — приводит слова Кучаева пресс-служба ЦСКА.

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 21 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».