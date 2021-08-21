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Бальбуэна вызван в сборную Парагвая на отборочные матчи чемпионата мира

Бальбуэна вызван в сборную Парагвая на отборочные матчи чемпионата мира
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Парагвайский защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна вызван в сборную Парагвая на отборочные матчи чемпионата мира – 2022, сообщает пресс-служба клуба Российской Премьер-Лиги. Парагвайцы сыграют с Эквадором, Колумбией и Венесуэлой.

9 июля парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна стал игроком московского «Динамо». Стороны подписали контракт сроком на 4 года. Футболист перешёл в новый клуб на правах свободного агента.

Напомним, в начале июня английский «Вест Хэм» объявил об уходе Бальбуэны из клуба. 29-летний футболист покинул «молотобойцев» на правах свободного агента.

В сезоне-2020/2021 Бальбуэна провёл 18 матчей за «Вест Хэм» и забил один гол. Фабиан выступал за «Вест Хэм» с 2018 года. Кроме того, он играл за бразильский «Коринтианс», а также за парагвайские «Либертад», «Насьональ», «Рубио Нью» и «Серро Портеньо». В сборную Парагвая футболист вызывается с 2015 года.

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