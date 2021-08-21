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«Урал» — «Динамо»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ

«Урал» — «Динамо»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Динамо» на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Динамо».

«Урал»: Ландаков, Рыков, Герасимов, Кулаков, Адамов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Панюков.

Запасные: Гуров, Помазун, Панов, Насыров, Колесниченко, Подберёзкин, Гаджимурадов, Ибрахимай, Максименко, Агеев.

«Динамо»: Шунин, Ордец, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Галкин, Игбун, Грулёв, Н'Жье, Гладышев.

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