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«Реал» предложит «ПСЖ» € 170 млн за Мбаппе

«Реал» предложит «ПСЖ» € 170 млн за Мбаппе
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Мадридский «Реал» намеревается оформить сделку по переходу форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает AS. По данным источника, мадридцы сделают финальное предложение парижанам. Испанский клуб предложит «ПСЖ» € 170 млн за французского нападающего.

«Реал» рассчитывает совершить сделку во время паузы на матчи сборных. Если всё пойдёт по плану, то Мбаппе перейдёт в испанский клуб до закрытия трансферного окна.

Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.

Ранее появилась информация, согласно которой Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ». Решение француза не изменил и переход в «ПСЖ» Лионеля Месси.

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