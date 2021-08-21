«Реал» предложит «ПСЖ» € 170 млн за Мбаппе
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Мадридский «Реал» намеревается оформить сделку по переходу форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает AS. По данным источника, мадридцы сделают финальное предложение парижанам. Испанский клуб предложит «ПСЖ» € 170 млн за французского нападающего.
«Реал» рассчитывает совершить сделку во время паузы на матчи сборных. Если всё пойдёт по плану, то Мбаппе перейдёт в испанский клуб до закрытия трансферного окна.
Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.
Ранее появилась информация, согласно которой Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ». Решение француза не изменил и переход в «ПСЖ» Лионеля Месси.
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