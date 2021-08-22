Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси ведёт переговоры с «Интер Майами», сообщает Mirror.

Как сообщает источник, владелец американского клуба Дэвид Бекхэм хочет, чтобы перед завершением карьеры аргентинец сыграл за команду. Отмечается, Бекхэм уже провёл переговоры с Лионелем. Отмечается, что сам Месси недавно купил несколько домов в Майами.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. 10 августа форвард стал игроком «ПСЖ», заключив с клубом двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. На данный момент Лионель ещё не дебютировал за французский клуб.