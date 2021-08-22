Соболев обратился к болельщикам «Спартака»

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев обратился к болельщикам. В последнее время его активно критиковали за игровой спад.

«Я — спортсмен, и моя задача — играть в футбол. Я живу футболом! Заговоры не для меня. Да, сейчас не лучшая ситуация у нашей команды, я всё прекрасно понимаю, я не показываю игру, которую могу показывать, которую хотят видеть, команда не показывает игру, вы думаете я, мы не переживаем?

Я домой прихожу и жена, ребёнок меня не узнают. Да, повторюсь, я играю не в свой футбол, все ждут от меня голов, яркой игры, этого сейчас нет. Но, выходя на поле, стараюсь сделать всё для победы команды.

Прекрасно понимаю наших болельщиков, они хотят видеть победы команды и хорошую игру… Пока нет ни того ни другого. Поэтому начинаются претензии к нам и они оправданны. Я полностью осознаю всю ответственность и серьёзность сложившейся ситуации!

Я люблю этот клуб и буду биться за эту команду и болельщиков всегда. И вам могу сказать, что в этой команде нет равнодушных, все отдают себя этой команде, но бывают такие отрезки и только мы можем решить эти проблемы, все вместе как один кулак, как одно целое. Вперёд, «Спартак»! — написал Соболев в своём «инстаграме».