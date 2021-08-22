Фёдор Смолов поднялся на первое место в списке бомбардиров РПЛ сезона-2021/2022
Поделиться
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов благодаря дублю в ворота «Краснодара» вырвался на первое место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
На счету Смолова пять забитых мячей после пяти туров чемпионата России. У ближайших преследователей — Александра Ерохина, Сердара Азмуна, Даниила Фомина и Гамида Агаларова — по четыре гола в активе.
Напомним, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимает «Краснодар». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. На момент начала второго тайма железнодорожники выигрывают со счётом 2:0 — дубль оформил нападающий «Локо» Фёдор Смолов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Краснодар».
Комментарии
- 22 августа 2021
-
17:37
-
17:32
-
17:24
-
17:17
-
17:05
-
17:00
-
16:51
-
16:46
-
16:37
-
16:35
-
16:29
-
16:13
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:52
-
15:39
-
15:30
-
15:21
-
15:17
-
15:07
-
15:00
-
14:47
-
14:46
-
14:27
-
14:27
-
14:04
-
13:46
-
13:41
-
13:32
-
13:21
-
13:12
-
13:05
-
13:00
-
12:56
Партнерский контент