Фёдор Смолов поднялся на первое место в списке бомбардиров РПЛ сезона-2021/2022

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов благодаря дублю в ворота «Краснодара» вырвался на первое место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

На счету Смолова пять забитых мячей после пяти туров чемпионата России. У ближайших преследователей — Александра Ерохина, Сердара Азмуна, Даниила Фомина и Гамида Агаларова — по четыре гола в активе.

Напомним, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимает «Краснодар». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. На момент начала второго тайма железнодорожники выигрывают со счётом 2:0 — дубль оформил нападающий «Локо» Фёдор Смолов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Краснодар».