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Сенников: Смолов сейчас лучший нападающий в РПЛ

Сенников: Смолов сейчас лучший нападающий в РПЛ
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об игре нападающего железнодорожников Фёдора Смолова.

«На мой взгляд, Фёдор сейчас лучший нападающий в РПЛ. Он находится в очень хорошей форме. Мне понравилось высказывание Карпина. Он вызывает в сборную тех, кто на данный момент сильнее. Многие задают вопросы про Тюкавина, Терехова. Но они сейчас лучшие. По этим футболистам у меня вообще нет вопросов. Вопросы должны быть к тем ребятам, кто находится не в очень хорошей форме и кого не вызвали», — приводит слова Сенникова «Советский спорт».

Смолов выступает за «Локомотив» с 2018 года. В текущем сезоне 31-летний нападающий принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и забил пять голов.

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