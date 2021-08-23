«Велес» просматривал 22-летнего казахстанского форварда
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Нападающий «Тараза» Гаврил Кан находился на просмотре в московском «Велесе», сообщает Meta-ratings.kz.
По информации источника, московский клуб получил лестную характеристику о 22-летнем казахстанском футболисте от своего полузащитника Аюба Бацуева и хавбека ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова. Сообщается, что после просмотра, который длился три дня, «Велес» решил не подписывать контракт с Каном.
В сезоне 2021 года Гаврил Кан принял участие в 7 матчах чемпионата Казахстана и не отметился результативными действиями. «Тараз» в 19 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.
«Велес» в 7 матчах набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022.
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