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Жорди Альба согласился на понижение зарплаты в «Барселоне»

Жорди Альба согласился на понижение зарплаты в «Барселоне»
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба согласился на понижение зарплаты, сообщает Sport.es.

По информации источника, 32-летний испанский футболист решил удовлетворить просьбу руководства каталонского клуба и согласился снизить зарплату на 25%. Ранее на аналогичный шаг пошёл защитник Жерар Пике. Таким образом Альба хотел показать приверженность «Барселоне» и оказать помощь клубу, испытывающему финансовые трудности.

Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. В составе каталонского клуба защитник — победитель Лиги чемпионов УЕФА, пятикратный чемпион Испании, пятикратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка УЕФА. В нынешнем сезоне Альба принял участие в двух матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.

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