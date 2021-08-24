Семак высказался о предстоящем матче «Зенит» — ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу предстоящего матча сине-бело-голубых с московским ЦСКА. Встреча 6-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 26 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

«После Уфы выходного не было. Короткий перерыв, конечно, план скорректировал. Одно дело недельный цикл, совсем другое — четыре дня. У нас есть определённое видение того, как мы готовим команду, когда у нас два, три или четыре дня между играми. Конечно, тренировочных дней не так много, и нагрузка поэтому меньше, но ничего странного или необычного для нас в этом нет.

Действительно, календарь у нас непростой: домашние матчи с командами, претендующими на победу в чемпионате, и сложные выездные матчи. Нам хотелось бы достойно завершить этот цикл перед матчами сборных. Что касается ЦСКА, то армейцы выиграли два последних матча, набирают форму. И состав, и амбиции у клуба самые высокие. Нам предстоит очень сложный матч с одним из соискателей чемпионства в нашей лиге.

Есть ли изменения в игре ЦСКА при Березцуком? Что касается последних матчей, то они действовали достаточно уверенно. Может быть, они не так много прессингуют, как при том же Гончаренко, но и рисунок, и почерк, и то, чего хочет команда — всё это видно. Качественные исполнители — есть, есть лидеры, которые играют очень большую роль для команды, и от их состояния зависит её результат», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».