Спортивный директор «ПСЖ»: поведение «Реала» неуважительно, неприемлемо и незаконно

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо Араужо раскритиковал поведение представителей «Реала» во время переговоров о возможном трансфере нападающего Килиана Мбаппе.

«У «Реала» обычная стратегия — они получают отказ, а потом говорят: «Мы перепробовали всё, подождите ещё год». «Реал» ведёт себя так уже два года. Поведение «Реала» неуважительно, неприемлемо и незаконно. Предложение, которое мадридцы делают за год до окончания контракта Килиана и за семь дней до закрытия трансферного окна, далеко от стоимости Мбаппе. Этого предложения недостаточно», — приводит слова Леонардо L'Equipe.

Ранее сообщалось, что «сливочные» сделали первое официальное предложение о трансфере француза за € 160 млн, но оно было отклонено. Парижане считают, что 22-летний игрок не станет продлевать истекающий контракт. Мбаппе отклонил все предложения клуба о новом соглашении.