«Бавария» разгромила клуб из Оберлиги со счётом 12:0 и вышла во 2-й раунд Кубка Германии

В матче 1-го раунда Кубка Германии сезона-2021/2022 «Бремер» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой мюнхенской команды со счётом 12:0.

Голы за «Баварию» в этой встрече забили футболисты Малик Тилльман, Лерой Зане, Буна Сарр, Микаэль Кюизанс, Корентин Толиссо, Джамал Мусиала, отправивший в ворота соперника два мяча, и Эрик Шупо-Мотинг, оформивший покер. Ещё один гол в свои ворота отправил игрок «Бремера» Жан-Лука Варм.

Таким образом, «Бавария» прошла во 2-й раунд Кубка Германии. Соперник мюнхенской команды будет определён по результатам жеребьёвки. Отметим, что «Бремер» выступает в Оберлиге, которая является пятой по уровню лигой Германии.