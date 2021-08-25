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«Бавария» разгромила клуб из Оберлиги со счётом 12:0 и вышла во 2-й раунд Кубка Германии

«Бавария» разгромила клуб из Оберлиги со счётом 12:0 и вышла во 2-й раунд Кубка Германии
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В матче 1-го раунда Кубка Германии сезона-2021/2022 «Бремер» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой мюнхенской команды со счётом 12:0.

Голы за «Баварию» в этой встрече забили футболисты Малик Тилльман, Лерой Зане, Буна Сарр, Микаэль Кюизанс, Корентин Толиссо, Джамал Мусиала, отправивший в ворота соперника два мяча, и Эрик Шупо-Мотинг, оформивший покер. Ещё один гол в свои ворота отправил игрок «Бремера» Жан-Лука Варм.

Таким образом, «Бавария» прошла во 2-й раунд Кубка Германии. Соперник мюнхенской команды будет определён по результатам жеребьёвки. Отметим, что «Бремер» выступает в Оберлиге, которая является пятой по уровню лигой Германии.

Кубок Германии. 1-й раунд
25 августа 2021, среда. 21:15 МСК
Бремер
Бремен
Окончен
0 : 12
Бавария
Мюнхен
0:1 Шупо-Мотинг – 8'   0:2 Мусиала – 16'   0:3 Warm – 27' (автогол)   0:4 Шупо-Мотинг – 28'   0:5 Шупо-Мотинг – 35'   0:6 Тилльман – 47'   0:7 Мусиала – 48'   0:8 Зане – 65'   0:9 Кюизанс – 80'   0:10 Шупо-Мотинг – 82'   0:11 Сарр – 86'   0:12 Толиссо – 88'
Удаления: Nobile – 76' / нет
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