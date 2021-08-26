Мостовой: «Шахтёр» вышел благодаря чиновникам УЕФА, «Монако» переиграл их

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о выходе донецкого «Шахтёра» в групповой этап Лиги чемпионов. Украинский клуб в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграл вничью с «Монако» со счётом 2:2. Первый матч закончился победой «Шахтёра» 1:0. В основное время «Монако» обыграл соперника 2:1, но из-за отмены правила выездного гола матч перешёл в овертайм.

«Выход в следующую стадию у «Шахтёра» случился благодаря тому, что чиновники УЕФА отменили правило выездного гола. «Монако» просто переиграл этот «Шахтёр», они сейчас кусают локти из-за новых правил, которые непонятно кто и зачем вернул. Они забили в гостях, украинцы уже должны были дома быть.

Пример: есть бедная команда, которая попадает на топ-клуб. На выезде играют результативную ничью, потом дома при своих трибунах играют по нулям и с какого-то играют дополнительное время. Топ-клубу, понятно, что всё равно, а другим-то нет. Такое всё заканчивается случайным голом топ-клуба и вылетом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.