«Получайте удовольствие от португальского футбола». Салихова — о Витории в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, в очередной раз заявила, что назначение Руя Витории в московский клуб было ошибкой. Сегодня, 26 августа, «Спартак» в матче 6-го тура РПЛ уступил «Сочи» со счётом 1:2.

«Нужно было выбирать тренера. Времени было предостаточно. Были кандидатуры, которые продолжили бы играть в футбол Тедеско. Но захотелось всё сломать, навязать новые схемы, которые не работают. Ведь они уже были опробованы Доменико. Поэтому получайте удовольствие от португальского футбола», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Спартак» в шести турах набрал семь очков. Москвичи занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» будет принимать «Химки».