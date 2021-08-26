«Получайте удовольствие от португальского футбола». Салихова — о Витории в «Спартаке»
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, в очередной раз заявила, что назначение Руя Витории в московский клуб было ошибкой. Сегодня, 26 августа, «Спартак» в матче 6-го тура РПЛ уступил «Сочи» со счётом 1:2.
«Нужно было выбирать тренера. Времени было предостаточно. Были кандидатуры, которые продолжили бы играть в футбол Тедеско. Но захотелось всё сломать, навязать новые схемы, которые не работают. Ведь они уже были опробованы Доменико. Поэтому получайте удовольствие от португальского футбола», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Спартак» в шести турах набрал семь очков. Москвичи занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» будет принимать «Химки».
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