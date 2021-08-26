Бериша объяснил скандальный гол «Ахмата» в матче с «Арсеналом»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал скандальный гол в матче 6-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1). В середине первого тайма защитник гостей Урош Радакович, заметив, что его партнёр лежит на газоне, решил выбить мяч, но Бериша перехватил его и устремился в атаку. Левым краем он ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Конате из борьбы протолкнул мяч в ближний угол ворот. Таким образом, грозненцы проигнорировали принцип фэйр-плей.
«Претензии в свой адрес по эпизоду, приведшему к первому голу в ворота «Арсенала», считаю необоснованными. Я находился на левой бровке и половине соперника и абсолютно не видел и не знал, что на нашей половине где-то вдали лежит игрок гостей. Свистка не было, как я могу не продолжать играть? А откидку мяча игроком «Арсенала» принял за технический брак», — сказал Бериша корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
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