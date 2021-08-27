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Руни оценил вероятность перехода Роналду в «Манчестер Сити»

Руни оценил вероятность перехода Роналду в «Манчестер Сити»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни оценил вероятность перехода нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в «Манчестер Сити».

«Это интересный шаг, но я не думаю, что это произойдёт. Я думаю, что у Криштиану очень хорошее наследие в«Манчестер Юнайтед», и я знаю, насколько он горд как игрок и как личность. Я не могу представить его переход в «Манчестер Сити», но это футбол. С финансовой точки зрения, конечно, ему не нужно этого делать. Я думаю, что более вероятно, что он перейдёт в «ПСЖ». Все знают, что я никогда не смог бы играть за «Ливерпуль» или «Манчестер Сити». Это очевидно, но все люди разные», — приводит слова Руни talkSPORT.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов предложить Роналду контракт до 2023 года. Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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