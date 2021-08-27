Руни: «Манчестер Юнайтед» должен был сделать своё предложение по трансферу Роналду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни высказался по поводу возможного перехода Криштиану Роналду в «Манчестер Сити».
«Фанаты «Манчестер Юнайтед», которые злятся на трансфер Роналду, просто смешны. «Ювентус» дал понять, что он не входит в их планы, и если он хочет продолжать играть на высшем уровне, ему нужно сделать всё возможное. «Юнайтед» должен был сделать своё предложение», — приводит слова Руни BBC.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт до 2023 года. Напомним, португалец выступает за туринский «Ювентус» с 2018-го. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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