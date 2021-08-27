Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руни: «Манчестер Юнайтед» должен был сделать своё предложение по трансферу Роналду

Руни: «Манчестер Юнайтед» должен был сделать своё предложение по трансферу Роналду
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни высказался по поводу возможного перехода Криштиану Роналду в «Манчестер Сити».

«Фанаты «Манчестер Юнайтед», которые злятся на трансфер Роналду, просто смешны. «Ювентус» дал понять, что он не входит в их планы, и если он хочет продолжать играть на высшем уровне, ему нужно сделать всё возможное. «Юнайтед» должен был сделать своё предложение», — приводит слова Руни BBC.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт до 2023 года. Напомним, португалец выступает за туринский «Ювентус» с 2018-го. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021