Каземиро продлил с «Реалом» контракт до 2025 года
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Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» сообщил о продлении контракта с полузащитником Каземиро. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте «Королевского клуба».
Срок нового соглашения с 29-летним бразильцем истекает летом 2025 года.
Каземиро пришёл в «Реал» зимой 2013 года из «Сан-Пауло». За это время полузащитник сыграл в 288 играх, в которых забил 30 мячей и отдал 25 результативных передач. В минувшем сезоне мадридский клуб занял 2-е место в чемпионате Испании.
Каземиро — обладатель Кубка Америки, четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный чемпион Испании, двукратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Кубка Испании.
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