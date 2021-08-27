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Николич оценил дебют Бека-Бека за «Локомотив»

Николич оценил дебют Бека-Бека за «Локомотив»
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил дебют новичка железнодорожников Алексиса Бека-Бека. Французский полузащитник вышел на поле в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1).

«В России есть хорошие судьи, их надо поддерживать, а не обсуждать. Тогда они почувствуют, что к ним есть доверие. Бека-Бека отыграл не так много, но проявил себя неплохо», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 27 августа, в московском дерби встретились «Динамо» и «Локомотив». Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

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