Орлов: какой шквал атак был, когда я предпочёл Влашичу Малкома! А вот сейчас их сравните
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов сравнил игру полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича и нападающего «Зенита» Малкома.
«Я не сказал бы, что Влашич убирает ноги, но он не так бьётся за мяч, как до его известного желания покинуть ЦСКА. Игрок хочет уйти, а его всё держат, не могут сторговаться. Это остаётся на подкорке, и не случайно Никола выходит только во втором тайме. Раньше он был более настырным, лучше играл. Однажды я сказал, что предпочёл бы Малкома, а не Влашича. Какой шквал атак на меня был! Говорили: «Да как можно сравнивать?!» А вот сейчас сравните Малкома и Влашича. Пожалуйста, сравните. Всё-таки, видите, мы разбираемся в этой истории», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
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