Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Болонья». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: какой шквал атак был, когда я предпочёл Влашичу Малкома! А вот сейчас их сравните

Орлов: какой шквал атак был, когда я предпочёл Влашичу Малкома! А вот сейчас их сравните
Комментарии

Спортивный комментатор Геннадий Орлов сравнил игру полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича и нападающего «Зенита» Малкома.

«Я не сказал бы, что Влашич убирает ноги, но он не так бьётся за мяч, как до его известного желания покинуть ЦСКА. Игрок хочет уйти, а его всё держат, не могут сторговаться. Это остаётся на подкорке, и не случайно Никола выходит только во втором тайме. Раньше он был более настырным, лучше играл. Однажды я сказал, что предпочёл бы Малкома, а не Влашича. Какой шквал атак на меня был! Говорили: «Да как можно сравнивать?!» А вот сейчас сравните Малкома и Влашича. Пожалуйста, сравните. Всё-таки, видите, мы разбираемся в этой истории», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Новость по теме
Орлов пошутил, что Роналду сбежал из «Ювентуса», испугавшись «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021