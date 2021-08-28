«Наглость со стороны «Зенита». Канчельскис — об идее продажи легионерских мест

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал идею о продаже легионерских мест в заявке клубов РПЛ, которую предложил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
«Это наглость со стороны «Зенита» — предлагать выкупать легионеров у небогатых клубов. Так нельзя. Видимо, они хотят окончательно в «ПСЖ» превратиться. Также это напоминает «Милан» и «Манчестер Сити» в своё время. «Зенит» может любые предложения сейчас выдвигать с таким-то финансированием и ресурсами. Это то же самое, что пойти в атаку на танк с одной винтовкой. Что поделаешь, такая ситуация у нас.
А на самом деле хватит уже сказочных историй, надо просто развивать футбол. «Газпром» может позволить себе выкупать и закупать кого угодно, но надо реально и рационально смотреть на вещи. Все должны быть в равных условиях», — цитирует Канчельскиса Sport24.
- 28 августа 2021
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