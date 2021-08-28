«Ливерпуль» и «Челси» объявили составы на матч АПЛ. Лукаку — в старте синих
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Стали известны составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч 3-го тура английской Премьер-лиги.
Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» сегодня, 28 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Челси».
«Ливерпуль»: Бекер, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Эллиотт, Фирмино, Мане, Салах.
Запасные: Келлехер, Цимикас, Гомес, Конате, Алькантара, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Жота.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Алонсо, Джеймс, Рюдигер, Кристенсен, Канте, Жоржиньо, Хаверц, Маунт, Лукаку.
Запасные: Аррисабалага, Чилуэлл, Силва, Чалоба, Ковачич, Лофтус-Чик, Зиеш, Хадсон-Одои, Вернер.
Главным арбитром матча назначен Энтони Тейлор (Уитеншоу).
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