«Ливерпуль» — «Челси»: красные сравняли счёт после удаления в составе гостей

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Энфилд» в рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает лондонский «Челси». На 45+4 минуте Мохамед Салах сравнял счёт с пенальти.
11-метровый удар был назначен после нарушения правил Рисом Джеймсом: защитник синих сыграл рукой в своей штрафной. За это главный арбитр матча Энтони Тейлор показал ему прямую красную карточку.
Счёт в матче был открыт на 22-й минуте. Кай Хаверц пробил головой после навеса с углового от Риса Джеймса.
Гол Хаверца
В текущем розыгрыше АПЛ красные одержали две победы подряд: над «Норвич Сити» на выезде 3:0 и дома над «Бёрнли» 2:0. «Челси» также имеет в своём активе 6 очков, благодаря победам над «Кристал Пэлас» 3:0 и «Арсеналом» 2:0.
В четвёртом туре английской Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа сыграют 12 сентября на выезде с «Лидс Юнайтед». «Челси» 11 сентября примет на «Стэмфорд Бридж» «Астон Виллу».
Напомним, чемпионский титул защищает «Манчестер Сити», набравший в прошлом сезоне 86 очков.
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