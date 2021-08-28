Карпин ответил на вопрос о нехватке шуток Дзюбы в сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие в команде форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Карпин пообещал компенсировать нехватку шуток Дзюбы в национальной команде.

«Отсутствие Дзюбы может помочь остальным раскрыться? Может. А может и нет — кто его знает. Игроки говорят, что им не хватает шуток Артёма, но теперь я буду шутить. Буду клоуном», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Валерий Карпин возглавил сборную России после ухода со своего поста Станислава Черчесова. Он покинул сборную России после Евро-2020, где россияне заняли последнее место в своей группе.

Ранее Карпин также возглавлял «Ростов», изначально он совмещал посты. Но затем специалист решил сосредоточиться на работе со сборной России.