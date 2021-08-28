Руни высказался о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Дерби Каунти», бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал возвращение в стан «красных дьяволов» форварда Криштиаун Роналду. «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении игрока накануне, 27 августа.
Изначально сообщалось, что Роналду ведёт переговоры с «Манчестер Сити», но Руни сразу выразил сомнения в переходе игрока в этот клуб. Оказалось, что Руни был прав.
«Фанаты будут очень рады увидеть Криштиану на «Олд Траффорд». Это здорово для всех в клубе.
Его приход порадует и одноклубников, молодых ребят. Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд росли, наблюдая за его матчами. Он здорово поможет им, принесёт правильную психологию в клуб.
Роналду по-прежнему является одним из лучших игроков мира. Так что, я думаю, это очень хороший трансфер», — цитирует Руни TalkSPORT.
- 28 августа 2021
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