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Руни высказался о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Руни высказался о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Дерби Каунти», бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал возвращение в стан «красных дьяволов» форварда Криштиаун Роналду. «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении игрока накануне, 27 августа.

Изначально сообщалось, что Роналду ведёт переговоры с «Манчестер Сити», но Руни сразу выразил сомнения в переходе игрока в этот клуб. Оказалось, что Руни был прав.

«Фанаты будут очень рады увидеть Криштиану на «Олд Траффорд». Это здорово для всех в клубе.

Его приход порадует и одноклубников, молодых ребят. Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд росли, наблюдая за его матчами. Он здорово поможет им, принесёт правильную психологию в клуб.

Роналду по-прежнему является одним из лучших игроков мира. Так что, я думаю, это очень хороший трансфер», — цитирует Руни TalkSPORT.

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