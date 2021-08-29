«Спартак» объявил о заключении контракта с бельгийским защитником Кауфризом

«Спартак» на официальном сайте объявил о переходе бельгийского защитника «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриза. Срок действия соглашения не сообщается. 24-летний бельгийский футболист будет выступать за «Спартак» под 3-м номером.
«Добро пожаловать, Максимилиано!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
Отметим, трансфер Кауфриза означает, что в ближайшее время «Спартак» расстанется с кем-то из иностранцев, ведь в стане красно-белых не осталось свободных мест для легионеров.
В сезоне-2021/2022 Максимилиано провёл за «Сент-Трюйден» пять матчей в чемпионате Бельгии, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он выступал за клуб «Васланд-Беверен». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кауфриза в € 850 тыс.
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