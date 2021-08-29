Нани отреагировал на возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Орландо Сити» Луиш Нани отреагировал на переход форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Ранее оба португальца вместе выступали за английский клуб.
«Он вернулся!!! Мой друг, я так рад снова видеть тебя «красным дьяволом»! Надеюсь, ты принесёшь клубу много трофеев! Я буду смотреть твои матчи и поддерживать тебя, как и всегда», — написал Нани в своём «инстаграме».
«Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальца 27 августа. Сообщалось, что он присоединится к английскому клубу после паузы на матчи сборных.
Португальский форвард перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса», за который он выступал с 2018 года. Англичане заплатят туринскому клубу за 36-летнего нападающего около € 20 млн.
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