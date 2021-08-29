Обнародовано аудио разговора Роналду за несколько часов перед переходом в «МЮ»

В интернете появилось аудио разговора португальского форварда Криштиану Роналду за несколько часов до перехода в «Манчестер Юнайтед». В беседе он подтвердил, что близок к переходу в один из клубов из Манчестера.
«Сделка очень близка, мы закроем её сегодня или завтра, «Юнайтед» или «Сити». Оба претендуют на меня», — сказал Роналду в аудиозаписи, которая опубликована в «твиттере» Futimas.
Также в разговоре Роналду предложил собеседнику трудоустроить бывшего защитника «Зенита» Бруну Алвеша в «Насьональ», клуб из родного города Криштиану. В настоящее время Алвеш является свободным агентом.
«Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальца 27 августа. Сообщалось, что он присоединится к английскому клубу после паузы на матчи сборных.
Португальский форвард перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса», за который он выступал с 2018 года. Англичане заплатят туринскому клубу около € 20 млн за 36-летнего нападающего.
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