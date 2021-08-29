«Зенит» поставил новое условие «Лиону» в переговорах по Азмуну. Сделка может сорваться

«Зенит» и «Лион» продолжают вести переговоры по переходу нападающего Сердара Азмуна во французской клуб. Стороны по-прежнему близки к соглашению, но сегодня «Зенит» выдвинул «Лиону» новое условие, которое ставит сделку под угрозу срыва, информирует L’Equipe.
По сведениям источника, сине-бело-голубые заявили руководству «ткачей», что заблокируют трансфер Азмуна, если не найдут ему замену до закрытия летнего трансферного окна.
Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс назвал Азмуна одной из главных целей «Лиона». Кроме того, спортивный директор французского клуба Венсан Понсо подтвердил, что «Лион» ведёт переговоры с «Зенитом». СМИ сообщали, что «Зенит» и «Лион» полностью согласовали переход нападающего.
«Зенит» оценивает игрока в € 20 млн. Интерес к иранцу также приписывали «Наполи», «Лацио», «Роме», «Фенербахче», «Вильярреалу», «Байеру» и «Интеру».
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