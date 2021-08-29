Месси дебютировал за «ПСЖ»
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Нападающий Лионель Месси дебютировал за «Пари Сен-Жермен» в матче 4-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом».
Аргентинец вышел на поле на 66-й минуте встречи при счёте 2:0 в пользу парижан, заменив нападащего Неймара.
Матч 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Реймс» — «ПСЖ» проходит сейчас на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реймс» — «ПСЖ».
10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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