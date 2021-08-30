Месси ни разу не пробил по воротам в дебютном матче за «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси ни разу не ударил по воротам за 31 минуту дебютного матча за парижский клуб с «Реймсом» (2:0).

За всё время на поле Месси отдал 20 передач, 19 из которых были точными, и совершил один отбор.

В матче 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Реймс» проиграл «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершилась со счётом 0:2.



На 16-й минуте счёт открыл форвард парижан Килиан Мбаппе. Анхель Ди Мария технично навесил с правого фланга в штрафную на голову Мбаппе, который опередил Эндрю Гравильона и с нескольких метров отправил мяч в ближний угол ворот. Во втором тайме Мбаппе оформил дубль. Ашраф Хакими рванул в контратаку по правому флангу, прошёл до линии штрафной и выполнил великолепную кручёную передачу низом к дальней штанге, которую Мбаппе замкнул ударом в касание с нескольких метров.



Лионель Месси вышел на поле на 66-й минуте встречи при счёте 2:0 в пользу парижан, заменив нападающего Неймара.