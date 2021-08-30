Сердар Азмун не перейдёт из «Зенита» в «Лион» в летнее трансферное окно

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун с большой долей вероятности останется в санкт-петербургском клубе, сообщает журналист Лоик Танзи на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, переход иранского форварда в «Лион» не состоится в нынешнее трансферное окно. «Зенит» решил не отпускать Азмуна, так как не нашёл замену игроку на рынке.



Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс назвал Азмуна одной из главных целей «Лиона». Кроме того, спортивный директор французского клуба Венсан Понсо подтвердил, что «Лион» ведёт переговоры с «Зенитом». СМИ сообщали, что «Зенит» и «Лион» полностью согласовали переход нападающего.



«Зенит» оценивает игрока в € 20 млн. Интерес к иранцу также приписывали «Наполи», «Лацио», «Роме», «Фенербахче», «Вильярреалу», «Байеру» и «Интеру».