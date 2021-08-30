«Мы не забываем предателей». Фанаты «Милана» угрожают Доннарумме

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма подвергся нападкам со стороны фанатов «Милана».
Напомним, голкипер покинул итальянский клуб по истечении срока действия контракта в июне 2021 года. После этого Доннарумма заключил соглашение с «ПСЖ», рассчитанное до 30 июня 2026 года.
29 августа перед матчем «Милана» с «Кальяри» фанаты вывесили рядом со стадионом два баннера. На одном было написано: «Мы не забываем предателей. Будь осторожен, когда вернёшься в Милан». Надпись на втором гласила: «Доннарумма, неблагодарный ублюдок. Ты хуже, чем Леонардо».
Фото: Sport Mediaset
В минувшем сезоне Доннарумма провёл за «Милан» 48 матчей. В 15 встречах ему удалось не пропустить ни одного гола. За миланский клуб Джанлуиджи выступал с 2015 года. Голкипер играл в составе сборной Италии на чемпионате Европы — 2020 и стал победителем турнира в составе национальной команды.
- 30 августа 2021
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