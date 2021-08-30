Лига открытых шипов. Разбор третьего тура АПЛ

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем третий тур АПЛ сезона-2021/2022. «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал», Джака удалён, вопросы к судейству. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» не по делу, и тоже есть вопросы к судейству. Суперматч «Ливерпуль» — «Челси».

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Таймкоды:

0:00 – Привет, Корне!

0:57 – «Сити» растоптал «Арсенал». Кто виноват на этот раз?

25:02 – Кирилл восхищается прессингом «Ливерпуля»

34:01 – «Челси» классно отреагировал на удаление

45:10 – «Тоттенхэм» – лидер АПЛ. Живите теперь с этим

54:24 – Как же легендарно отскочил «МЮ»!!!

1:07:37 – Viva Ronaldoooo

1:20:06 – Конкурс!