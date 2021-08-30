«Локомотив» близок к покупке Анджорина у «Челси» за € 21 млн

Полузащитник лондонского «Челси» Фаустино Анджорин близок к переходу в «Локомотив», сообщает The Sun.
«Локомотив» может купить 19-летнего футболиста за £ 18 млн (€ 21 млн). «Челси» просит включить в сделку пункт о возможности обратного выкупа Анджорина за сумму £ 25 млн (€ 29 млн).
Сообщалось, что Анджорин может продолжить карьеру в московском «Локомотиве». Анджорин провёл за основную команду синих пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн. Его контракт с «Челси» действителен до лета 2025 года.
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