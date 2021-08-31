Деян Ловрен — о критике болельщиков: слушаю только мнение профи, остальное не волнует

Защитник «Зенита» Деян Ловрен ответил на вопрос о критике в свой адрес со стороны болельщиков.
«Мне ничего об этом не известно. В моём понимании настоящие фанаты и болельщики, помимо критики, всегда поддержат команду и будут рядом с ней. Что касается моей игры, я профессионал и точно знаю о своих проблемах и ошибках. И слушаю мнение только профи. Всё остальное меня не волнует.
У меня получился короткий отпуск, но в этом нет ничего страшного. Команда прошла хорошую подготовку к сезону, сейчас мы чувствуем себя хорошо и комфортно. Я тоже набирал форму и отлично себя ощущаю. Так что всё в норме», — сказал Ловрен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Ловрен перешёл в «Зенит» летом 2020 года из «Ливерпуля». В нынешнем сезоне 32-летний защитник провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге и получил одну жёлтую карточку.
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