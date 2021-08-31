ЦСКА трогательно попрощался с Влашичем

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала трогательное прощание с полузащитником Николой Влашичем, который перешёл в стан лондонского «Вест Хэм Юнайтед».
«108 игр, 33 гола, победные мячи в ворота «Реала» и «Спартака», лучший футболист РПЛ 2020 года. Никола влюбил в себя красно-синие сердца и показал нам частичку футбольной магии. И эти эмоциональные моменты останутся с нами, несмотря ни на что. Спасибо, Никс!», — написала пресс-служба ЦСКА в «Твиттере».
Сегодня, 31 августа, Никола Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом». Хорват перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
- 31 августа 2021
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