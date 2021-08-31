Экс-форвард «Крыльев Советов» Голенков стал игроком чешского клуба

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков перешёл в чешскую «Сигму».

«Новым лицом «Сигмы» стал 22-летний российский футболист Егор Дмитриевич Голенков, подписавший контракт на два года», — сообщает пресс-служба клуба из Оломоуца.

«Сигма» сейчас занимает шестое место в чемпионате Чехии.

Ранее Голенков подтвердил информацию, что в скором времени перейдёт в один из клубов чемпионата Чехии. «От «Ростова», действительно, было интересное предложение. Они обращались к «Крыльям», но «Крылья» не стали вступать в диалог и отказались. Клуб делал мне новое предложение, я выбрал другой вариант. Думаю, моё развитие случится быстрее там, чем в Самаре», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



В завершившемся сезоне ФНЛ Егор Голенков провёл 36 матчей, забил 14 мячей и сделал 5 результативных передач. Его контракт с самарским клубом завершился 30 мая.