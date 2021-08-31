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Прядкин рассказал о ситуации с посещаемостью матчей РПЛ во время пандемии

Прядкин рассказал о ситуации с посещаемостью матчей РПЛ во время пандемии
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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал вопрос посещаемости матчей чемпионата в условиях пандемии коронавируса.

«Посещаемость: решение принимается на месте — глава региона и местный главный врач. Собянин принял решение пойти навстречу сборной. Возможно, это будет толчком, чтобы клубы РПЛ тоже увеличили посещаемость. Пока все идёт сложно. Пандемия сместилась в регионы. Только два региона играют со зрителями: Татарстан и Чечня. Каждый заинтересован в том, чтобы зрители были: деньги, абонементы, атмосфера», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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