Прядкин рассказал о ситуации с посещаемостью матчей РПЛ во время пандемии

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал вопрос посещаемости матчей чемпионата в условиях пандемии коронавируса.



«Посещаемость: решение принимается на месте — глава региона и местный главный врач. Собянин принял решение пойти навстречу сборной. Возможно, это будет толчком, чтобы клубы РПЛ тоже увеличили посещаемость. Пока все идёт сложно. Пандемия сместилась в регионы. Только два региона играют со зрителями: Татарстан и Чечня. Каждый заинтересован в том, чтобы зрители были: деньги, абонементы, атмосфера», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Новость по теме РПЛ сформирует рабочую группу по вопросу лимита на легионеров