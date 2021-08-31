Прядкин рассказал, при каких условиях будет решён вопрос по правам на показ матчей РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о решении вопроса по правам на показ РПЛ.
«Когда пройдёт тендер на показ РПЛ? Сегодня вечером мы получим оферту от «Газпром-медиа»: у них есть преимущественное право до завтрашнего дня. С остальными компаниями ведутся переговоры. Уже с 7 по 14 сентября пройдёт окончательное заседание — сначала проведём собрание рабочей группы, затем собрание правления, где в режиме онлайн обсудим с коллегами те предложения, которые будут. До конца сентября мы закончим с этим делом.
Какое должно быть предложение от «Газпром-медиа», чтобы мы согласились и не проводили тендер? Очень большое! То предложение, которое устроит не меня, а клубы. Если будет 10-12 млрд, то прямо сейчас подпишем», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 31 августа 2021
-
22:07
-
21:58
-
21:44
-
21:42
-
21:30
-
21:29
-
21:20
-
21:00
-
20:59
-
20:49
-
20:34
-
20:30
-
20:28
-
20:18
-
20:17
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
19:53
-
19:51
-
19:45
-
19:45
-
19:39
-
19:36
-
19:26
-
19:25
-
19:20
-
19:16
-
19:10
-
19:10
-
19:00
-
18:54
-
18:50
-
18:48
-
18:46