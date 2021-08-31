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Прядкин рассказал, при каких условиях будет решён вопрос по правам на показ матчей РПЛ

Прядкин рассказал, при каких условиях будет решён вопрос по правам на показ матчей РПЛ
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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о решении вопроса по правам на показ РПЛ.

«Когда пройдёт тендер на показ РПЛ? Сегодня вечером мы получим оферту от «Газпром-медиа»: у них есть преимущественное право до завтрашнего дня. С остальными компаниями ведутся переговоры. Уже с 7 по 14 сентября пройдёт окончательное заседание — сначала проведём собрание рабочей группы, затем собрание правления, где в режиме онлайн обсудим с коллегами те предложения, которые будут. До конца сентября мы закончим с этим делом.

Какое должно быть предложение от «Газпром-медиа», чтобы мы согласились и не проводили тендер? Очень большое! То предложение, которое устроит не меня, а клубы. Если будет 10-12 млрд, то прямо сейчас подпишем», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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