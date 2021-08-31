Калиниченко: не считаю Кофрие качественным усилением. «Спартак» берёт кота в мешке

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал трансфер бельгийского защитника «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кофрие в стан красно-белых.

«Тяжело сейчас рисовать какие-либо шансы для «Спартака» в Лиге Европы, учитывая то, что сейчас происходит с клубом. У меня нет иллюзий, никаких ожиданий, надо смотреть, как будет от игры к игре команда прогрессировать. Смотря в каком составе и с каким тренером.



Нужно было суперусиление, но состав не стал сильнее с приездом Кофрие. Не считаю его приобретение качественным усилением, это количественное разве что. Он пришёл на место кого-то из легионеров. Скорее всего, Хендрикс поедет куда-то либо в «Спартак-2». Тогда вопрос: по каким критериям меняются легионеры? Если он плохой, то берут не нового, качественного, сильнее его, а берут кота в мешке. Для чего это? Кому это? Сведение счётов? В клубе больше вопросов, чем ответов, как обычно», — приводит слова Калиниченко Sport24.