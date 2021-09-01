Фалькао расторг контракт с «Галатасараем» и в ближайшее время перейдёт в «Райо Вальекано»

35-летний колумбийский нападающий Радамель Фалькао согласовал свой переход в испанский «Райо Вальекано», в ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Об этом информирует Football Espana.



Ранее Фалькао расторг контракт с турецким «Галатасараем», отмечалось, что клуб не рассчитывает на него с учётом новой финансовой стратегии. Его соглашение с «Райо» будет рассчитано на два сезона.



Радамель стал игроком «Галатасарая» летом 2019 года, перейдя из французского «Монако» на правах свободного агента. За это время он успел провести 43 матча в Турции, в которых забил 20 мячей и отдал 3 голевые передачи.



Напомним, что «Райо Вальекано» стартовал в чемпионате Испании с двух поражений кряду – от «Севильи» (0:3) и «Реал Сосьедад» (0:1), а в 3-м туре им удалось разгромить «Гранаду» (4:0).



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